Italia, Scamacca: «Sogno di VINCERE anche l’Europeo. Parole Spalletti? Mi ha mandato dallo PSICOLOGO»

Le parole di Gianluca Scamacca, attaccante della Nazionale, sul possibile cammino dell’Italia agli Europei. I dettagli

Gianluca Scamacca ha parlato in conferenza stampa a pochi giorni dall’inizio degli Europei con l’Italia.

SPALLETTI – «Mancanza di cattiveria? Lo sento spesso, io cerco solo di essere utile alla squadra. La cosa più importante è vincere. Spalletti ha fatto bene a non portarmi negli Stati Uniti, non meritavo quella chiamata. Non essere convocato in America è servito: mi ha mandato dallo psicologo. Totti mi ha detto che dal vivo sono ancora più grande».

EUROPEI – «L’esordio con l’Albania lo immagino vincente, spero di partire con una vittoria. Io sono uno dei centravanti, sono contento di essere qui ed essere parte del gruppo per vivere questa esperienza».

MOMENTO DI FORMA – «Siamo un gruppo giovane, è iniziato un nuovo ciclo e c’è voluto un po’ di tempo per tirare fuori la nostra forza. Siamo pronti e la nostra forza verrà fuori in questo Europeo. Io sto bene, spero di aiutare al meglio la squadra e di arrivare il più lontano possibile».