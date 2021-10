Italia sconfitta, il fratello di Immobile: «E ora a chi diamo la colpa?»

Luigi Immobile, fratello di Ciro, al termine della gara persa dall’Italia contro la Spagna, ha lanciato una provocazione sul suo profilo Instagram

Tutti contro Immobile. Qaundo Ciro indossa la maglia della Nazionale azzurra, diventa la vittima preferita dei “tifosi”: critiche feroci, mosse perchè da lui ci si aspetta lo stesso rendimento visto con la Lazio. Accuse sicuramente decontestualizzate e poco ragionate, portate avanti da chi continua a non vedere il grande lavoro di Immobile all’interno della squadra, che non sempre deve tradursi in gol.

Ieri la Nazionale di Mancini ha dovuto fare a meno del bomber della Lazio e – nonostante l’assenza che tutti gli haters auspicavano – l’Italia ha perso contro la Spagna. Al termine del match, il fratello del giocatore ha lanciato una provocazione sul suo profilo Instagram: «E ora? A chi diamo la colpa? Il capro espiatorio non c’è!».

I DETTAGLI SU LAZIONEWS24