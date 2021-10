Italia Spagna, azzurri nei guai: Bonucci lascia la squadra in 10

Leonardo Bonucci espulso in Italia-Spagna di Nations League. Il numero 19 fuori per un doppio giallo

Italia in doppio svantaggio e in 10 a San Siro contro la Spagna nella semifinale di Nations League. Leonardo Bonucci, infatti, si vede sventolare in faccia il secondo giallo di serata: prima ammonizione presa per le proteste reiterate mentre la seconda per un braccio largo in contrasto aereo con Busquets.

L’arbitro Karasev non ha avuto dubbi ed ha espulso Bonucci: Azzurri in 10 per più di un tempo.