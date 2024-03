Italia Spalletti: «Dobbiamo essere concentrati: in 5′ cambia tutto»

Le parole di Luciano Spalletti, commissario tecnico dell’Italia, prima del calcio d’inizio della partita contro l’Ecuador

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Rai1 prima del calcio d’inizio di Ecuador-Italia. Di seguito le sue parole.

«Mi aspetto di avere più concretezza e meno leggerezza in queste perdite di palla, se no è inutile. In 5′ in una partita puoi diventare un eroe o mandare all’aria tutta la gara, per questo dobbiamo essere belli conccentrati. L’Ecuador è ancora peggio, perchè hanno le qualità del calcio europeo con la garra dei sudamericani. Sarà una bella partita»