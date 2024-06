Italia, Teotino commenta la CLAMOROSA disfatta: «In questi DIECI ANNI non abbiamo fatto niente per...»

L’eliminazione dell’Italia da Euro 2024 fa ancora malissimo. Questa grossa delusione ha portato numerosi giornalisti a porre delle riflessioni profonde sul sistema generale. Oggi, a proposito, ha parlato Gianfranco Teotino giornalista di Sky Sport.

TEOTINO – «In questi dieci anni non abbiamo fatto niente per interrompere questa deriva. Mondiale 2026? Con quel girone di Nations League così impegnativo diventa anche difficile avere la carta di riserva per i playoff. C’è stata l’impresa di Euro 2021 che, però, se rimane isolata è come la vittoria in un Europeo di una Grecia o di una Danimarca»