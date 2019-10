Italia, Tonali: «Siamo forti. La chiamata di Mancini? Che soddisfazione»

Il centrocampista dell’Italia Under 21 Tonali ha analizzato così il pareggio conquistato contro l’Irlanda: «Dispiaciuti, ma siamo forti»

Sandro Tonali ha commentato la sfida contro l’Irlanda Under 21, capace di fermare i pari età dell’Italia sullo 0-0. Ecco le parole del centrocampista azzurro: «Non siamo riusciti a esprimere il nostro gioco. Siamo dispiaciuti, ma consapevoli di essere una squadra forte».

Sulla chiamata nella nazionale maggiore del ct Roberto Mancini: «Soddisfazione bellissima, sono contentissimo. Sono sempre pronto per Under 21 e squadra maggiore, per me significa avere una crescita dentro e fuori dal campo», ha concluso Tonali ai microfoni di Rai Sport.