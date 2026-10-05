Italia-Turchia, le scelte di Mancini: Inacio tra i convocati, sette giocatori in tribuna

Il CT azzurro ha definito l’elenco dei 23 per la sfida di Bologna: fuori Kean dopo il problema fisico, presenti Tonali, Pio Esposito, Fagioli e Romano

Arrivano le scelte di Roberto Mancini in vista di Italia-Turchia, sfida di Nations League in programma questa sera a Bologna. Il commissario tecnico azzurro ha definito l’elenco dei 23 convocati per il match del Dall’Ara, con alcune esclusioni importanti e una presenza particolarmente significativa: quella di Samuele Inacio.

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Oltre a Moise Kean, che ha lasciato il ritiro nella serata di domenica a causa di alcuni problemi fisici, finiranno in tribuna altri sette giocatori. Si tratta di Massimo Pessina, Eddy Kouadio, Daniele Ghilardi, Diego Coppola, Samuele Ricci, Rolando Mandragora e Mohamed Alì Zoma.

Italia-Turchia, Inacio può debuttare con la Nazionale

La notizia principale riguarda la presenza di Samuele Inacio. L’attaccante classe 2008, oggi al Borussia Dortmund, sarà a disposizione di Mancini e potrebbe raccogliere i primi minuti con la maglia dell’Italia. Una possibilità importante anche in chiave futura, considerando l’interesse della Federazione brasiliana, pronta a rifarsi sotto nel caso in cui il giocatore non trovasse spazio con gli Azzurri.

Il figlio d’arte dovrebbe comunque partire dalla panchina, ma la sua convocazione conferma la volontà dello staff azzurro di seguirne da vicino il percorso e di blindarne il futuro internazionale.

Romano torna tra i 23, Ricci e Mandragora esclusi

A centrocampo torna tra i convocati Alessandro Romano, assente nella trasferta di Parigi contro la Francia. Il centrocampista del Cagliari si gioca una maglia da titolare con Fagioli, mentre restano fuori Ricci e Mandragora.

Nonostante diversi elementi siano piuttosto stanchi dopo gli ultimi impegni, Mancini ha chiesto uno sforzo ai suoi uomini più importanti. Tonali, Pio Esposito e Fagioli hanno risposto presenti e saranno tutti disponibili per la gara contro la Turchia.

In difesa niente convocazione per Coppola e Ghilardi, mentre Kouadio non avrà ancora l’occasione dell’esordio. In attacco, invece, toccherà a Zoma accomodarsi in tribuna. In mattinata, a Casteldebole, l’ultimo allenamento sulle palle inattive servirà a Mancini per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.