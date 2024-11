Italia U19, Bollini dopo il Montenegro: «Iniziato al meglio, ma ora…»

Le parole di Alberto Bollini, allenatore dell’Italia Under 19, dopo la vittoria per 3-0 contro il Montenegro. Tutti i dettagli in merito

Alberto Bollini, allenatore dell’Italia Under 19, ha parlato ai canali ufficiali della FIGC dopo la vittoria per 3-0 contro il Montenegro.

PAROLE – «Abbiamo iniziato benissimo perché siamo riusciti a vincere contro un avversario dal grande temperamento, dotato di ottime caratteristiche offensive. Il risultato non deve trarre in inganno, perché non è stata una partita semplice. Siamo stati bravi a sbloccarla, creando tantissime occasioni da gol, oltre a colpire due pali con Camarda. Non era semplice affrontare la prima partita del girone, considerando il poco tempo che abbiamo avuto a disposizione, ma siamo stati bravi a superare le insidie come gruppo. Prepareremo la prossima partita con attenzione come siamo abituati a fare. È un avversario da non sottovalutare, quindi godiamoci questa vittoria, applaudendo ed elogiando i ragazzi e lo staff, prima di resettare e ricominciare da zero, a partire da domani».