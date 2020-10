Italia U21, Cutrone: «Abbiamo passato una brutta settimana»

Patrick Cutrone, attaccante dell’Italia Under 21, ha commentato la vittoria ottenuta contro l’Irlanda

Patrick Cutrone, attaccante dell’Italia Under 21, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la vittoria ottenuta contro l’Irlanda.

«Abbiamo passato davvero una brutta settimana. Non potevamo stare insieme, neanche per la cena. Sono felice, è come se avessimo giocato tutti. I ragazzi che si sono allenati a Coverciano ci hanno dato una grossa mano. I ragazzi che sono stati a Tirrenia erano con noi oggi in campo. Abbiamo davvero sbagliato poco, abbiamo giocato da grande squadra. Dedico il gol a tutti i miei compagni e allo staff. Fiorentina? Metterò in difficoltà il mister allenandomi al massimo».