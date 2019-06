Italia U21, Meret: «Grazie al Napoli sono pronto per gli Europei»

Il portiere dell’Italia U21, Alex Meret, ha parlato in conferenza stampa del Napoli e dei prossimi Europei

Nella giornata di oggi, a meno di 3 giorni dall’esordio europeo dell’Italia Under 21, si è tenuta una conferenza stampa nel quale han parlato i tre portieri a disposizioni di Di Biagio, tra cui Alex Meret.

Ecco le sue parole: «Giocare la finale ad Udine? Sarebbe un grandissimo sogno giocare nella mia città natale. Gli infortuni? infortuni mi hanno limitato ma credo di esserne uscito sempre abbastanza bene, ora voglio trovare continuità. Napoli? Per me conta aver giocato anche in Champions, ovviamente: le sfide più alte ti fanno crescere più in fretta e ti preparano per tornei come questo».