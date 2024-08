Italia Under 19, i convocati di Bollini: tutti 2006 e ben sei 2007

Le convocazioni di Alberto Bollini, tornato sulla panchina dell’Italia Under 19, in vista dei prossimi impegni degli Azzurrini

Il ct dell’Italia Under 19 Alberto Bollini, appena tornato in panchina dopo il passaggio di Corradi nell’Under 20, ha reso note le convocazioni per i prossimi impegni degli azzurrini, che giocheranno in una doppia sfida contro la Slovenia, in programma martedì 6 agosto (ore 18) allo stadio comunale ‘Giuseppe Morigi’ di Manzano e giovedì 8 (ore 11) al City Stadium di Ajdovščina. Tutti classe 2006, quindi di 18 anni, meno sei 2007 – Cristian Cama, Federico Coletta, Christian Garofalo, Mattia Mosconi ed Emanuele Sala, tutti freschi del titolo di campioni d’Europa con l’Under 17). Di seguito tutti i nomi.

Portieri: Tommaso Martinelli (Fiorentina), Francesco Saverio Plaia (Torino);

Difensori: Cristian Cama (Roma), Matteo Cocchi (Inter), Christian Garofalo (Napoli), Matteo Giuseppe Plaia (Roma), Gabriel Ramaj (Atalanta), Lorenzo Tosto (Empoli), Alessandro Ventre (Juventus), Lorenzo Venturino (Genoa);

Centrocampisti: Federico Coletta (Roma), Francesco Crapisto (Juventus), Leonardo Mendicino (Atalanta), Valdes Ngana (Juventus), Emanuele Sala (Milan), Lorenzo Riccio (Atalanta);

Attaccanti: Giacomo De Pieri (Inter), Seydou Fini (Genoa), Gabriele Finocchiaro (Juventus), Matteo Lavelli (Inter), Mattia Mosconi (Inter), Emanuele Rao (Spal), Filippo Scotti (Milan).