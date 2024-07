Il CT dell’Italia Under 19 Corradi è intervenuto per parlare della sfida contro l’Irlanda del Nord agli Europei

Bernardo Corradi, commissario tecnico dell’Italia Under 19, ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Irlanda del Nord, squadra padrone di casa, per la seconda giornata dopo il successo contro la Norvegia. Una vittoria garantirebbe la qualificazione sia alle semifinali sia ai Mondiali del 2025.

FONDAMENTALE – «Con la Norvegia è stata una partita dura, come ci aspettavamo. Sapevamo di dover pareggiare almeno il loro livello agonistico e su quello mettere tutte le nostre conoscenze tattiche e la nostra tecnica. Abbiamo fatto fatica all’inizio, ma la reazione è stata fondamentale e vincere queste partite fa sì che certi ricordi positivi aiutino anche nel recupero di uno sforzo non banale. L’obiettivo ora è la semifinale e il pass per il Mondiale. Ai ragazzi ho detto che non c’è cosa più bella che poter essere artefici del proprio destino. Dipende da noi e anche se giocheremo conoscendo il risultato di Norvegia-Ucraina, con l’Irlanda del Nord non siamo nella condizione di poter gestire o fare pretattica»