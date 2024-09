Italia Under 21, Nunziata: «Per noi sarà IMPORTANTE quell’aspetto. Teniamo d’occhio quei giocatori»

L’allenatore dell’Italia Under 21 Carmine Nunziata ha voluto parlare delle convocazioni che ha fatto. ECCO LE PAROLE

Carmine Nunziata, allenatore del CT dell’Italia Under 21, ha parlato così delle prossime due sfide e del gruppo di calciatori convocati. Le parole riportate da Tuttomercatoweb.

«Per noi è fondamentale andare in posti dove c’è entusiasmo e dove lo stadio è pieno – le parole di Carmine Nunziata nella prima conferenza stampa dal ‘Mancini Park Hotel’ di Roma -. Quello che ci aspettiamo quando andiamo a giocare è creare questo entusiasmo tra il pubblico. Ci rivediamo dopo tanti mesi, vanno rimessi insieme i concetti, dobbiamo essere squadra e porci un obiettivo. Dobbiamo adattarci e trovare soluzioni per poter andare in campo queste due partite sapendo quello che dobbiamo fare. I ragazzi vanno seguiti e chi merita è giusto che venga chiamato. Teniamo d’occhio tutti quelli che sono in età. Savona ha sempre fatto parte della griglia dell’Under 21, ha fatto molto bene e come Pisilli ha dimostrato di poterci stare. Il torneo di Tolone è servito per vedere giocatori che non erano mai venuti e che ora sono nel gruppo».