Italia Under 21, Di Biagio: «Lascio ma non si può parlare di fallimento»

Le parole di Gigi Di Biagio, commissario tecnico dell’Italia Under 21, ha parlato in conferenza stampa, annunciando l’addio

Gigi Di Biagio non è più il commissario tecnico dell’Italia Under 21. L’allenatore ha parlato oggi in conferenza stampa, annunciando l’addio dopo la mancata qualificazione dell’Italia alle semifinali dell’Europeo.

«Non sarò più l’allenatore dell’Italia Under 21. Bisogna scindere i risultati di questi anni da quello che è successo in questo Europeo. Direi che è stato fatto un ottimo lavoro e non parlerei di fallimento».