Italia Under 21, Nunziata: «Francia grande squadra. Non ci saranno quei due giocatori ad Empoli»

Italia Under 21, le dichiarazioni del tecnico Carmine Nunziata in vista del match amichevole contro la Francia

L’allenatore dell’Italia Under 21, Carmine Nunziata, ha rilasciato ancora qualche dichiarazione in conferenza stampa in vista del match contro la Francia.

LE PAROLE – «Non saranno della partita Baldanzi e Zanotti, che sono due giocatori importanti, ma non vogliamo rischiare e vogliamo ridare i calciatori in buone condizioni alle società. Non hanno cose gravi ma preferisco farli riposare. La Francia ha tanto talento e una rosa molto ampia. Ma non ho invidia: ho una squadra forte, che ha valori importanti. Il lavoro è stato buono, abbiamo lavorato bene in questi tre giorni. La nostra filosofia resta la stessa: sviluppo dal basso, pallino del gioco in mano e pressione alta. Vogliamo continuare su questa strada e migliorare la nostra filosofia di gioco. Se siamo pronti ad una gara di contenimento? Ogni partita ha una sua storia, ci saranno dei momenti dove dovremo difenderci ed essere compatti. Dovremo avere intensità».