Italia-Venezuela: Spalletti e gli juventini, c’è una grande novità

La novità proposta da Luciano Spalletti, commissario tecnico dell’Italia, nell’amichevole contro il Venezuela

Italia-Venezuela, contrariamente alle previsioni della vigilia, ha presentato 3 giocatori della Juventus nella formazione titolare scelta da Spalletti: Cambiaso, Locatelli e Chiesa. Per il Ct è un’assoluta novità. Non era mai successo durante la sua gestione che nell’undici di partenza ci fossero 3 giocatori di Allegri. Non solo: la sua esperienza alla guida della Nazionale era cominciata in Macedonia e la Juventus non aveva avuto un rappresentante non solo a inizio gara, ma per tutti i 90 minuti.

Non succedeva da quasi due anni, esattamente dal giugno del 2022 in occasione della negativa “Finalissima” a Londra tra Italia e Argentina, dove Roberto Mancini propose Bonucci, Chiellini e Bernardeschi (e per i futuri campioni del mondo segnarono Dybala, in procinto di lasciare Torino, e Di Maria, che stava per arrivarci)