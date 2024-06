Italia, Zazzaroni PESSIMISTA: «Contro la Croazia serve un MIRACOLO, loro PIÙ FORTI di noi. Ecco quale MODULO userei io»

Ivan Zazzaroni ha parlato in vista dell’ultima partita del girone dell’Italia ovvero quella contro la Croazia

Ivan Zazzaroni ben poco ottimista per la sfida dell’Italia contro la Croazia agli Europei. Intervistato da Libero, il giornalista si è detto preoccupato per quella che sarà l’ultima gare dei giorni degli Azzurri.

CROAZIA ITALIA – «L’Italia ha giocato due partite opposte contro Albania e Spagna, decisamente agli antipodi. Siamo bravissimi a migliorare gli avversari e a peggiorare i nostri talenti. I croati sono oggettivamente più forti di noi, giocatori come Brozovic o Modric, pur stagionati, non li abbiamo e dobbiamo sperare nei miracoli visto che, nel calcio, a volte accadono. Spalletti cambierà, è costretto a farlo: in difesa hanno giocato tre mancini e manca un vero marcatore. Di Lorenzo è lo stesso giocatore in fase calante visto nel campionato deludente del Napoli. Fagioli deve essere messo dentro al posto di Jorginho che non sembra più lui e il resto del centrocampo non può prescindere da Barella a fianco di Cristante. Cambierei anche il modulo, imposterei un 4-3-3 con Chiesa più a suo agio nel tridente».