Italiano Bologna: «Spiace per i ragazzi: sono due punti buttati dopo una gran rimonta, cercheremo di migliorare, ma devo fargli i complimenti»

Le parole di Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, dopo il pareggio ottenuto dai rossoblù contro la Roma

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio del Bologna contro la Roma. Di seguito le sue parole.

«Dispiace per i ragazzi, altri punti buttati via dopo una rimonta clamorosa. Era già capitato di perdere punti nei finali di partita, cercheremo di migliorare, ma posso solo fare i complimenti ai ragazzi. Nel primo tempo siamo stati troppo lenti, nel secondo siamo andati meglio. Abbiamo avuto due o tre volta la palla del 3-1, non siamo riusciti a trasformarla, c’è amarezza per i punti buttati via. Ero indeciso tra Ferguson e Moro, Lewis ha fatto una grande partita. Dobbiamo concentrarci sui risultati, però riuscire a trasmettere la mia emotività alla squadra mi rende orgoglioso, quella di oggi resta una grande prestazione».