Italiano su Cagliari Fiorentina: «Non è mai semplice confermarsi in EUROPA. Contento della vittoria»

Le parole dell’allenatore della Fiorentina Italiano dopo la vittoria conquistata all’ultimo contro il Cagliari in trasferta

Vincenzo Italiano, allenatore viola, ha parlato a Dazn nel post partita di Cagliari–Fiorentina, match valido per l’ultima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Le sue parole:

STAGIONE – «Alla fine cerchi di avere situazioni da sfruttare. Con l’adrenalina del caso, tralasciando quello, nel secondo tempo siamo entrati molli, abbiamo concesso molto. Dopo il secondo gol ci siamo svegliati, e siamo riusciti a portarla a casa. Siamo alla fine di una stagione lunghissima. Abbiamo reagito contro una squadra che non ha regalato nulla»

GARA VERA – «Gara vera, gara che sapevamo dovevamo affrontare nel migliore dei modi. in questi casi o ti rilassi, o fai delle grandi prestazioni. Al Cagliari è successo questo, ma abbiamo avuto una reazione che mi fa contento. Raggiungiamo tre punti e siamo matematicamente ottavi. Abbiamo ancora una partita importante»

EUROPA – «Abbiamo pagato gennaio-febbraio, eravamo messi bene e in quel periodo abbiamo avuto mala sorte sui calci di rigore, tante partite dove potevamo fare punti. Rimaniamo in Europa, e non è mai semplice»