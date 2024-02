Italiano Fiorentina: «Ho trovato Belotti carico e felice»

Le parole di Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, sull’arrivo di Belotti: «Ha qualità e caratteristiche che ci aiuteranno»

Vincenzo Italiano ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina: di seguito le parole del tecnico viola sul campionato e sul mercato.

LECCE – «Stiamo bene, abbiamo lavorato bene cercando di preparare questa partita molto complicata. Questo Lecce in casa va forte, dobbiamo cercare di fare una grande partita per muovere la classifica che da tre partite ci vede un po’ fermi. In questo girone di ritorno contano i risultati».

INTER – «Abbiamo fatto un’ottima gara, siamo riusciti a contrastare bene i nerazzurri creando continuamente pericoli. Non abbiamo sfruttato bene le occasioni, ma la prestazione mi è piaciuta. Dobbiamo migliorare lì davanti, dispiace perché si è messo in difficoltà una grande squadra. Ho fatto i complimenti ai ragazzi».

QUANTO CONTA VINCERE DOMANI – «Tanto, il girone di ritorno è sempre un cammino diverso rispetto a quello d’andata. Serve continuità e attenzione, con l’obiettivo di cercare di rimanere in quelle zone della classifica».

CLASSIFICA – «La continuità di risultati e prestazioni di un certo livello, cercando di sfruttare tutte le situazioni di vantaggio. Solo così si arriverà in alto, noi ci prepariamo tutte le settimane per performare ad alti livelli. Ed è quello che cercheremo di fare domani. Partite semplici non esiste».

BELOTTI – «Il ragazzo è molto carico e felice, sono convinto che ci darà una grossa mano. Ha qualità e caratteristiche che ci aiuteranno, ma la cosa positiva è quell’entusiasmo che ha mostrato. Si vede che è un professionista serio e abituato a lavorare».