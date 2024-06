Ivan Zazzaroni: «Abbiamo una NAZIONALE di A2, con solo DUE CAMPIONI. Ma perché si dice che BASTONI e CALAFIORI sono dei grandi difensori?»

Ivan Zazzaroni, sulle colonne del Corriere dello Sport, ha criticato la Nazionale azzurra italiana, affermando che abbiamo solo due campioni

Sul quotidiano da lui diretto, Ivan Zazzaroni interviene sulla situazione della Nazionale:

«Anche se dovesse passare il turno, o andare addirittura oltre, resterebbe una Nazionale di A2, i cui unici valori elevati sono Donnarumma e Barella. Certo, se poi ripetesse il miracolo del 2021, tutti in pullman a Trevignano. Guida Gravina. Voler bene a questa squadra significa trasmettere ottimismo e fiducia prima di ogni evento. Considerare Bastoni e Calafiori dei grandi difensori: hanno piede, sono belli da vedere, ma sull’uomo vanno sempre in difficoltà e in mezzo all’area corrono, raramente li trovi in posizione. E quando nei sedici metri sei portato a (rin)correre per difendere, rischi e spesso sbagli. Voler male a questa squadra significa sovraccaricare di responsabilità l’allenatore che, potendo lavorare poco, non può incidere come vorrebbe e potrebbe».