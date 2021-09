James Rodriguez, Qatar nel futuro: oggi visite con l’Al-Rayyan

James Rodriguez si prepara a lasciare l’Everton. Per il colombiano si profila un’avventura nel campionato qatariota

James Rodriguez, ex obiettivo di alcune squadre italiane in estate, è pronto a lasciare l’Everton. Lo riporta Marca, secondo cui il colombiano è già sbarcato in Qatar per sottoporsi alle visite mediche con l’Al-Rayyan.

Dopo le visite la consueta firma, che permetterà al giocatore di ripartire con una nuova avventura dopo l’esclusione dal progetto dei Toffees.