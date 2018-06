Atalanta vicinissima a Jankto. Poi Krunic e duello col Genoa per Soucek

L’Atalanta vuole un tris a centrocampo: è a un passo da Jankto dell’Udinese, duella col Genoa per Soucek e pensa a Krunic dell’Empoli

L’Atalanta si sbizzarrisce sul mercato, soprattutto a centrocampo. Jakub Jankto, Rade Krunic e Tomas Soucek sono i tre nomi per la linea mediana, tutti provenienti dall’est. Per quanto riguarda Jankto l’affare sembra in dirittura d’arrivo con l’Udinese: quattordici milioni di euro ai bianconeri e il ceco potrebbe arrivare a fare il sostituto di Bryan Cristante, passato alla Roma. C’è un piccolo problema, la Sampdoria. I genovesi sono interessati al calciatore e non mollano, anche se l’Atalanta è in pole e sembra avere le carte in regola per chiudere. Ma la concorrenza porta la Dea a pensare ad alcune alternative.

Una di queste è Krunic, scrive La Gazzetta dello Sport. Gioca a Empoli da tre stagioni, può fare il trequartista ma è una mezzala che ha dimostrato un certo feeling col gol. Gasperini lo vede bene, ma il presidente Corsi non pare avere intenzione di darlo via. Ecco quindi che si apre un altro portone, quello di Soucek. Milita nello Slavia Praga, ha ventitré anni e di lui si parla molto bene. C’è però la concorrenza del Genoa. I rossoblu hanno virato con forza sul ceco e sono davanti alla Dea, si prospetta un bel duello.