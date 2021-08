Jankto Getafe, Udinese beffata: niente tesoretto. Il motivo

Calciomercato Sampdoria, Udinese beffata: il trasferimento di Jankto al Getafe non produrrà plusvalenza e relativo tesoretto in favore dei bianconeri

Una trattativa lampo quella che porterà Jakub Jankto lontano da Genova e dalla Serie A. È fatta, infatti, per il suo trasferimento al Getafe. Alla Sampdoria andranno 6 milioni di euro.

La Sampdoria ha utilizzato la clausola sell on fee all’interno del contratto del ceco e quindi in caso di plusvalenza avrebbe dovuto una percentuale pari al 50% all’Udinese. Non essendoci stata plusvalenza il presidente Massimo Ferrero non dovrà dividere a metà con il club bianconero. Diverso sarebbe stato se la clausola fosse stata sulla rivendita, allora all’Udinese sarebbero andati tre milioni di euro.

