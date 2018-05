Jessica Immobile, messaggio d’addio? «Grazie Lazio, vi porto nel cuore» – FOTO

Ciro Immobile al Milan? Jessica Immobile fa sognare i tifosi rossoneri. Il suo post ha il sapore d’addio alla Lazio

Ciro Immobile è finito nel mirino del Milan. L’attaccante della Lazio ha parlato nelle scorse ore e non ha chiuso le porte a un clamoroso addio alla maglia della Lazio (Leggi anche: Immobile al Milan: le ultimissime). Il giocatore piace ai rossoneri e a fine stagione potrebbe cambiare aria. Jessica Immobile ha alimentato le voci di calciomercato sull’addio di Ciruzzo alla Lazio, facendo sognare i tifosi rossoneri che hanno riempito di messaggi con cuori rossoneri la bacheca di Jessica Melena.

«Grazie Lazio. 💙 Grazie per tutte le emozioni che mi avete fatto provare,le gioie e i dolori.

Grazie per l’affetto che sempre avete dimostrato a Ciro,e anche a me. Vi porto nel mio cuore. Sempre» ha scritto la signora Immobile. Messaggio dal sapore d’addio quello di Jessica Melena. Ciro Immobile può lasciare la Lazio per andare al Milan. Dopo il ko con l’Inter, un’altra beffa per il popolo laziale?