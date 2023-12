Joao Felix: «Nessun calciatore preferirebbe l’Atletico al Barcellona»

Le parole di Joao Felix, attaccante portoghese del Barcellona, sull’addio all’Atletico Madrid. Tutti i dettagli

Joao Felix, nuovo attaccante del Barcellona, ha parlato a ESPN della sua esperienza con Simeone all’Atletico Madrid.

PAROLE – «Ovviamente preferisco giocare con lo stile del Barcellona, ma lo preferisco io come lo preferisce ogni calciatore. Se chiede a qualsiasi calciatore, compresi i giocatori dell’Atletico, anche loro preferirebbero giocare in maniera più offensiva, sicuramente. E se non rispondono così, mentono».