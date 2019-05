Lo stop di Joao Mario in allenamento non sarebbe a causa di infortunio: Spalletti ha infatti deciso di mandarlo via per il suo atteggiamento

Non ci sarebbe alcun problema fisico alle basi dello stop di Joao Mario nell’allenamento odierno. Secondo infatti quanto riportato da Sky Sport, nel corso dell’allenamento ad Appiano Gentile, il mister Spalletti non avrebbe gradito l’atteggiamento messo in campo dal calciatore.

Non vedendo in lui l’intensità richiesta, Spalletti gli avrebbe chiesto di accomodarsi fuori e di ripresentarsi domani mattina più motivato.