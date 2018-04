Joao Mario complica i piani dell’Inter: il West Ham ha dei dubbi sul riscatto

Il centrocampista portoghese Joao Mario è in prestito con diritto di riscatto al West Ham: la conferma in Premier League è a rischio

Futuro lontano dalla Premier per Joao Mario? Il centrocampista classe ’93 ha lasciato l’Inter a gennaio per il West Ham. Gli Hammers lo hanno acquistato con la formula del prestito con diritto di riscatto e nonostante gli elogi di Moyes il club inglese potrebbe rispedire al mittente il portoghese. Secondo il Times infatti il West Ham avrebbe dei dubbi in merito al riscatto del giocatore ex Sporting Lisbona.

Il portoghese è sceso in campo 6 volte in campionato e una volta in Fa Cup e ha dichiarato più volte di aver trovato la sua dimensione in Premier. Il West Ham dovrebbe mettere una cifra importante sul piatto per confermare J.Mario e sta riflettendo sul futuro: la conferma del centrocampista non è scontata. L’Inter spera in una cessione per monetizzare e potrebbe essere costretta a rivedere i suoi piani.