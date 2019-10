Joao Mario torna in Nazionale: «Ho cambiato squadra per questo»

Joao Mario torna in Nazionale ed è pronto a scendere in campo con il Portogallo contro Lussemburgo e Ucraina

Joao Mario sta vivendo una nuova vita in Russia con la maglia della Lokomotiv Mosca, tanto da fargli guadagnare la convocazione in Nazionale da parte di Fernando Santos. I rossoverdi sono pronti ad affrontare Lussemburgo e Ucraina in vista delle qualificazioni agli Europei e Joao Mario commenta così il ritorno in Nazionale.

CONVOCAZIONE – «Sono molto felice. Era un obiettivo che avevo., ecco perché ho cambiato. Volevo giocare per essere un’opzione e per fortuna sono stato convocato. Sono molto felice di essere tornato. Abbiamo partite molto importanti in vista, venerdì contro il Lussemburgo e poi l’Ucraina. Abbiamo la possibilità di vincere entrambe le partite. Credo davvero in questa squadra»