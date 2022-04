Joao Pedro: «La partita col Genoa ci può cambiare la vita». Le parole dell’attaccante del Cagliari

GARA – «La settimana più facile da parte di un capitano, siamo tutti carichi con la testa giusta, abbiamo lavorato bene. Dobbiamo passare una bella notte e riposare bene. Contro lo Spezia gara simile, proprio li non abbiamo avuto l’approccio e lo spirito giusto. Domani non dobbiamo sbagliare, è la partita che ci può cambiare la vita».

SPOGLIATOIO – «Il rientro di Kevin, Walu e Nahitan sono stati importanti, vederli fuori e non averli ci è mancato. Hanno alzato il livello degli allenamento e hanno bisogno di giocare per trovare ritmo, ci hanno aiutato a preparare bene la gara».

STANCHEZZA – «Fine stagione faticosa, ma ora dobbiamo esserci con la testa, è un periodo importante per la squadra e servirà adrenalina. Per voi sarà divertente, per noi meno e conterà solo la voglia di vincere».

