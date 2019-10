John van’t Schip: «Quanti derby col Mancio e Vialli!» – VIDEO

Quattro anni al Genoa e tanto derby contro la Sampdoria di Mancini e Vialli: il ricordo di John van’t Schip

L’ex rossoblu van’t Schip ricorda i tempi del Genoa e i derby contro la Sampdoria in vista della gara di stasera tra Italia e Grecia in cui ritroverà anche Roberto Mancini

«La mia esperienza in Italia è stata molto bella. Ho fatto quattro stagioni con il Genoa. Le partite più emozionanti sono state quelle con la Sampdoria. Ho giocato con Mancini, Vialli, Gullit, ricordo anche di aver segnato in uno degli ultimi derby che abbiamo vinto. A quei tempi la Sampdoria era la squadra migliore. Mancini ha fatto un ottimo lavoro con la Nazionale, l’ha portata ai livelli a cui è ora: prima nel girone e può già qualificarsi. Mancini ha fatto tutto questo in pochissimo tempo».