Jonas Schmidt-Chanasit (virologo): «Impossibile che il calcio riparta in questa stagione»

Il virologo tedesco Jonas Schmidt Chanasit ha escluso categoricamente che il calcio possa ripartire in questa stagione. Ecco le sue parole al canale tv tedesco Nrd.

«E’ impossibile che il calcio possa ripartire per questa stagione e bisognerà attendere la prossima, ricordandosi che questo sport “ha avuto una forte incidenza sulla dinamica di diffusione. Non è realistico pensare che questa stagione calcistica finirà. Non credo che ad aprile si possa parlare di tornare a giocare, neppure a porte chiuse perché potenzialmente le persone potrebbero riunirsi nelle loro case per guardare le partite. Il calcio ripartirà solo alla fine di tutto, perché ha avuto una forte incidenza sulla dinamica di diffusione».