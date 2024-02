Jorginho Arsenal: «Umili e pronti ad aiutarci, la forza del gruppo»

Le parole di Jorginho, centrocampista dell’Arsenal, dopo la vittoria dei Gunners in Premier League contro il Liverpool

Jorginho ha parlato ai microfoni di Sky Sport UK dopo la vittoria dell’Arsenal sul Liverpool. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «Crediamo in noi stessi e contiamo l’uno sull’altro. Il gol del Liverpool non ha cambiato niente di quello che avevamo fatto, sapevamo come tornare forti nel secondo tempo, abbiamo continuato a spingere e a tenere l’energia alta».

GRUPPO – «È un buona squadra e un gruppo umile, ci ascoltiamo l’uno con l’altro. Tutti pensiamo l’uno per l’altro in questo gruppo e oggi abbiamo dimostrato la maturità della nostra squadra».