Joshua King attacca Ancelotti: «Non ci sono persone oneste nel calcio»

Carlo Ancelotti e le accusa di Joshua King: ecco le dichiarazioni del calciatore dell’Everton sul suo ex allenatore

Joshua King, sulle pagine di Dagbladet, ha parlato di Carlo Ancelotti.

«Non devi mai fidarti di un allenatore che ti fa delle promesse, non ci sono molte persone oneste nel mondo del calcio e io non ho avuto nessun rapporto con Ancelotti . Non avrei mai pensato di non giocare da titolare nemmeno una partita su 18. Ma non mi pento di essere andato lì. Avevo ricevuto altre offerte con maggiore fiducia nei miei mezzi, avrei fatto un’altra scelta se avessi saputo».