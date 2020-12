Junior Messias può rendere il 2021 del Crotone migliore del 2020

L’obiettivo salvezza del Crotone passerà dai gol di Junior Messias. L’attaccante brasiliano può regalare ai rossoblù un 2021 da sogno

Il Crotone può ritenersi ampiamente soddisfatto per i risultati ottenuti nel 2020. La promozione in Serie A, ad esempio, non era così scontata lo scorso gennaio ma grazie ad un’idea tattica ben precisa e alla qualità dei giocatori in rosa, i Pitagorici sono riusciti a tornare nella massima serie a due anni di distanza dall’ultima volta.

Merito del tecnico Giovanni Stroppa e di una dirigenza capace di pescare giocatori perfetti per la filosofia del tecnico. Come ad esempio Junior Messias. Il brasiliano è stata la sorpresa più lieta di questi primi mesi di Serie A. I suoi gol, cinque in 14 partite, hanno permesso al Crotone di superare le difficoltà iniziali e abbandonare l‘ultimo posto in classifica: è lui il motivo principale per cui i rossoblù possono credere alla salvezza.