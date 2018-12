Juric, numeri ‘da paura’: peggior allenatore della storia della A dopo 51 partite

Ivan Juric ha raccolto solo 9 vittorie in 51 partite di Serie A: le statistiche condannano l’allenatore del Genoa

Sono 51 le panchine in Serie A di IvanJuric: nessuno ha fatto peggio del tecnico croato, ora al Genoa! Il tecnico ha vinto solo 9 delle 51 gare di A in cui ha preso parte da allenatore e, da questo punto di vista, è il peggior allenatore della storia della Serie A dopo 51 partite. Nessuno, prima di lui, aveva raccolto solo 9 vittorie. I numeri condannano l’allenatore del Genoa e bocciano la scelta del presidente Preziosi che, dopo un ottimo avvio di stagione, ha scelto di esonerare Ballardini per richiamare, per la terza volta, l’ex allenatore del Crotone. Nella storia ultracentenaria del Genoa, solo tre allenatori hanno ottenuto 9 vittorie in Serie A: Ivan Juric (in 51 gare), ClaudioMaselli (in 40 gare) e Annibale Frossi (in 39 gare).

In sostanza Juric ha vinto il 17,65% di gare a disposizione, mentre Claudio Maselli si è attestato al 22,50% e Annibale Frossi al 23,08%. Sono 28 invece le sconfitte di Juric sulla panchina del Genoa (in 51 gare, 54,90%) mentre Maselli è arrivato a 12 su 40 (30%), Frossi a 15 su 39 (38,46%). Considerando i 79 allenatori che hanno guidato il Grifone in Serie A, Juric è al nono posto nella graduatoria degli allenatori meno vincenti in assoluto. Spulciando le statistiche e restando al recente passato, solo Delneri (15,38%), FabioLiverani e AndreaMandorlini (16,67% entrambi) hanno fatto peggio. Davide Ballardini, esonerato alcune settimane fa, ha chiuso la sua avventura genoana al 34° posto con il 37,18% di gare vinte in A mentre Gasperini, che ha fatto la storia recente del Genoa, è al 36° posto con il 37,93% di vittorie. Il tecnico, da quando è alla guida del Genoa, ha collezionato solo 3 punti (3 pareggi, uno di prestigio contro la Juve) e prendendo in esame solo le gare giocate dal Genoa con il ritorno di Juric in panchina il club rossoblù sarebbe penultimo (solo il Chievo ha fatto peggio).