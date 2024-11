Roma, contro il Bologna Juric si gioca tutto? Intanto lui concede un giorno libero alla squadra, e la tifoseria...

La panchina di Ivan Juric balla, nonostante la fiducia dei Friedkin: la sfida con il Bologna diventa fondamentale per decidere il suo futuro

Ivan Juric, nonostante la fiducia accordatagli dai Friedkin, si gioca in queste ultime due partite prima della sosta la panchina della Roma. Domani in Europa League contro l’Union SG, ma soprattutto nel fine settimana contro il Bologna.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, in caso di vittoria contro i rossoblù al tecnico sarà concessa un’ulteriore fiducia in vista del trittico di sfide Napoli-Tottenham-Atalanta, se invece non dovesse vincere durante la sosta potrebbe arrivare l’esonero. Intanto ieri Juric ha concesso una giornata di riposo ai giocatori, una cosa che non è piaciuta alla tifoseria, in aperta contestazione ormai da mesi.