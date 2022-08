Juve ai dettagli con Paredes: ecco quanto potrebbe arrivare in Italia

Juve vicino a chiudere con Leandro Paredes. Ecco le ultime, le cifre e quando potrebbe arrivare in Italia

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juve sarebbe vicina a chiudere con Leandro Paredes.

Il club bianconero sta limando gli ultimi dettagli con il PSG per un’operazione da 15 milioni più bonus in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni. Al giocatore, che può arrivare da domani in poi, un ingaggio da top player: 7.5 milioni di euro a stagione