Juve, Alex Sandro: «Ambientarmi è stato difficile. Torino città noiosa»

Alex Sandro svela quanto possa essere complicato per un brasiliano adattarsi ai ritmi di Torino. Le parole del terzino della Juve

Nel corso dell’intervista a Raiam dos Santos, Alex Sandro ha raccontato non solo il suo rapporto con la Juve, ma anche quello con la città di Torino.

Ecco le sue affermazioni: «Torino come città è un po’ difficile per un brasiliano, perché ha meno opzioni per divertirsi. Ovviamente a Torino ci sono posti per divertirsi, ma li conosce chi la vive, per un turista può sembrare noiosa. Penso che sia anche per questo che i brasiliani non sono rimasti tanto alla Juve in passato, perché Torino non ha lo stesso appeal di Roma o Milano».