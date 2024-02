Juve, Giuntoli e Allegri scossa alla squadra: confronto a Vinovo

Allegri e Giuntoli vogliono dare la scossa alla Juve e durante gli allenamenti pensano a un confronto con il gruppo a Vinovo

Il confronto tra Allegri e Giuntoli, dicevamo, è stato costante e la necessità di un discorso molto chiaro alla squadra è condiviso. Ovviamente il compito toccherà ad Allegri perché i ruoli non vanno confusi e il tecnico gode della legittimazione da parte del dt e della società. Poi Giuntoli procederà con colloqui individuali se dovessero emergere particolari necessità ma sempre di concerto con Allegri.

Ora, però, è necessaria la scossa alla Juve per tornare compatti e ritrovare la concentrazione con cui dare almeno il cento per cento, se non più il centodieci. Perché la Champions non è affatto ancora blindata. Lo scrive Tuttosport.