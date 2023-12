Juve, Allegri: «Inter? Il nostro percorso è diverso»

Le parole di Adrien Rabiot, tecnico della Juve, dopo la vittoria ottenuta dai bianconeri contro la Roma in casa

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Juve con la Roma. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «È stata una bella partita, giocare con la Roma non è mai semplice, soprattuto con Mourinho. Nel primo tempo abbiamo rischiato su un paio di palloni di Dybala, ma siamo stati compatti e abbiamo approcciato bene il secondo tempo e poi potevamo fare anche il secondo gol. Era importante vincere per allungare su quelli che sono dietro, 43 punti sono tanti. Poi il 7 gennaio vedremo quanti saremo riusciti a farne nel girone d’andata».

GIOCO – «In questo momento stiamo bene fisicamente, abbiamo fatto gli ultimi 3 giorni molto bene. Stasera abbiamo sviluppato buone geometrie, alla fine abbiamo buttato qualche palla e dobbiamo migliorare. Però abbiamo iniziato a sfruttare meglio l’ampiezza, bisogna migliorare nelle diagonali di passaggio e nelle uscite. Dopo aver preso qualche gol facile siamo tornati ad aver paura di prendere gol e questo ci permette di avere maggiore partita».

PAROLE ACERBI – «Non so, non commento le parole dei giocatori dell’Inter. Sono avanti di 2 punti e stanno facendo una stagione straordinaria. Noi cerchiamo di stare attaccati, il nostro percorso è diverso. Basta vedere l’età della nostra rosa, non stiamo a guardare in casa degli altri e pensiamo a noi».

