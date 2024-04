Juve Allegri: «Yildiz? Al momento è un buon cambio» - Calcio News 24

Le parole di Massimiliano Allegri, tecnico della Juve, prima del calcio d’inizio della partita dei bianconeri contro la Fiorentina

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Juve-Fiorentina. Di seguito le sue parole.

IMPORTANZA DEL CARATTERE – «La squadra si è sempre allenata bene. Abbiamo sbagliato le ultime in campionato. Stasera è difficile, la Fiorentina gioca bene. Serve una partita giusta sotto tutti i punti di vista».

MATURITA’ DI VLAHOVIC – «E’ ancora giovane, ha tanto davanti. Sta migliorando, è migliorato. Tutta la squadra fa la prestazione. Ci sono mancati i risultati, stasera dobbiamo tornare a farne».

YILDIZ – «E’ un giocatore simile a Chiesa come caratteristiche, gioca tra le linee. In questo momento è un buon cambio avendo fuori Milik, è normale che in panchina qualcuno lo devo portare».

