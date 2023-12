Juve, Allegri: «Problemi per Kean, sul ruolo di Chiellini…»

Le parole di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, in vista della sfida tra i bianconeri e il Genoa

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Juve.

KEAN – «L’obiettivo personale non conta niente, l’importante è l’obiettivo della squadra. Dopo quattro partite faremo delle valutazioni. Rabiot sta bene, abbiamo deciso di fermare Kean per quel problema alla tibia che abbiamo portato avanti. Lui è stato bravo ad allenarsi e soffrire, ma ora è arrivato il momento di fermarlo per 3-4 settimane per risolvere. Non c’è De Sciglio che l’anno prossimo sarà vicino al rientro, torna Weah».

CHIELLINI – «Giorgio credo che da ragazzo intelligente qual è ha fatto carriera straordinaria, ora ha ha finito un pezzo della sua vita e dovrà decidere cosa fare in futuro. Ha tutte le caratteristiche per ricoprire diversi ruoli. Leo non lo so, credo sia nella sua intenzione fare l’allenatore e gli auguro il meglio quando smetterà di giocare. Magari avrà le qualità e le possibilità di farlo. Quando i giocatori smettono iniziano una nuova vita e i mestieri sono completamente diversi».

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUS NEWS 24