Juve: Allegri punta su Fagioli

Juve, Nicolò Fagioli ha convinto Allegri, che punterà su di lui per la prossima stagione: accordo per il rinnovo ad un passo

Massimiliano Allegri ha scelto di puntare con forza su Nicolò Fagioli, che dopo la stagione di prestito in Serie B è chiamato ora a riconfermarsi anche nella massima serie.

Come sottolinea Tuttosport, il tecnico è importante nel futuro del giovane alla Juve. Il suo parere positivo ha convinto ulteriormente il club a proporre il rinnovo fino al 2026 (la firma è attesa per settimana prossima) ed è pronto ora a lanciarlo da titolare contro il Sassuolo. L’infortunio di Pogba e la squalifica di Rabiot lasciano ora poche scelte, ma per il futuro il 21enne piacentino dovrà sudarsi il posto.