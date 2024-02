Juve #AllegriOut: l’hashtag spunta a Times Square a New York – VIDEO

Juve, l’hashtag #Allegriout spunta anche nel pieno centro di New York a Times Square: le immagini diventate virali

Dopo la sconfitta contro l’Udinese è tornato in auge tra i tifosi della Juve l’hashtag #AllegriOut. In molti i bianconeri critici nei confronti del tecnico, che lunedì ha raggiunto le 405 panchine, al pari di Lippi, e qualcuno di loro ha fatto un passo in più, facendo comparire l’hashtag nel centro di New York, a Times Square.

Juventus fans paid for an #AllegriOut ad in Times Square, New York 🙃



🎥 @dybalix_ pic.twitter.com/Cccrj3nQ9m — Italian Football TV (@IFTVofficial) February 13, 2024

Tra i numerosi tabelloni della famosa piazza di Manhattan ce n’è uno in cui, pagando 40 dollari, si può pubblicare quello che si vuole: così un bianconero – in trasferta americana o forse del posto – ha deciso di manifestare il suo disappunto.

