Juve, Andrea Agnelli confermato presidente dell’Eca

Andrea Agnelli rimane saldamente al comando dell’Eca. Il presidente della Juventus, infatti, rimane a capo dell’Associazione dei club europei, fino al 2023.

Agnelli era stato eletto presidente dell’Eca due anni fa, nel settembre del 2017. Il numero uno della Juventus, quindi, potrà continuare nel suo progetto di riforma del calcio europeo, con l’introduzione di nuove competizioni, come la cosiddetta “Super Champions”, che ha creato un ampio dibattito.

The ECA Executive Board for the 2019-23 ECA Membership Cycle #ECAGeneralAssembly pic.twitter.com/uH7gSLaFJH

— ECA (@ECAEurope) September 10, 2019