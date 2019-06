Juve attenta: Piquè in vacanza con de Ligt. Il Barça tenta il recupero?

Gerard Piquè scende in campo per aiutare il Barcellona in ottica mercato. Incontro in vacanza con de Ligt

I calciatori fanno anche calciomercato. E’ successo con Cristiano Ronaldo che ha provato a convincere Matthijs de Ligt ad andare alla Juventus, potrebbe succedere lo stesso con Gerard Piquè.

Il difensore del Barcellona, stando al Mundo Deportivo, avrebbe trascorso le vacanze insieme al difensore olandese alle Bahamas. La Juve però sarebbe in pole per l’ingaggio del centrale classe ’99 ma il Barcellona prova il recupero in extremis.