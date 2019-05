Juve, beata gioventù. Tre 2000 in campo con la Samp!

Kean, Portanova e Nicolussi. I tre calciatori del 2000 della Juventus sono stati contemporaneamente in campo nella gara contro la Sampdoria

La Juventus saluta il campionato con una sconfitta a Genova contro la Sampdoria. Amara l’ultima panchina per Massimiliano Allegri, che esce sconfitto dal Ferraris, punito dai gol di Defrel e Caprari. Il match è stato tuttavia utile per far esordire in Serie A Manolo Portanova, classe 2000, che alla sua prima convocazione nel massimo campionato riesce anche a calcare il terreno.

Portanova era, a un certo momento della partita, solo uno dei tre millennials presenti sul terreno di gioco. Dal 75° minuto, con l’ingresso in campo di Nicolussi e la titolarità di Moise Kean, si è registrata la contemporanea presenza di ben tre giocatori nati nel 2000.