La Juve blinda i playoff in un pari incolore: i migliori e i peggiori in campo

La Juve si assicura i playoff di Champions League, ma la prova dei bianconeri in Belgio non convince: i migliori e i peggiori in campo

La Juve torna da Bruges con un punto che blinda l’accesso ai playoff, ma allo stesso tempo lo fa con un pareggio opaco: dopo i passi avanti contro Atalanta e Milan, la sensazione è di un nuovo passo indietro. In Belgio partita noiosa, con pochi sussulti, tanti errori e il primo tiro – Locatelli, ben respinto da Mignolet – che arriva solo all’84’. Di seguito le pagelle di Thiago Motta, dei migliori e dei peggiori in campo tra i bianconeri per la Gazzetta dello Sport.

THIAGO MOTTA 5.5: «Un punto che assicura i sedicesimi ma la prestazione è un passo indietro rispetto alle ultime. Nico Gonzalez centravanti non funziona, le stelle steccano e la rinuncia a Vlahovic a quanto pare non paga».

MIGLIORI

LOCATELLI 7: «Il migliore per distacco. Fa molto lo stopper, come contro il Milan, e un po’ il regista arretrato. Sbroglia tutte le situazioni pericolose e sfiora il gol nel finale: suo l’unico tiro in porta della Signora»

GATTI 6.5: «Molto attento sulle incursioni degli avversari, mantiene la posizione e la barra dritta per tutta la partita. Se la Juventus rischia così poco gran parte del merito è il suo: chiude gli spazi e prova a ripartire».

MBANGULA 6.5: «L’ex della partita è ancora on fire dopo la rete al Milan. Crea i pericoli maggiori nella ripresa. Scatta, dialoga coi compagni e confeziona un ottimo pallone su cui Nico incespica. Poi esce, ma perché?».

PEGGIORI

NICO GONZALEZ 4.5: «Per uno che ha bisogno di verticalità giocare spalle alla porta non è la situazione ideale. Però lui ci mette parecchio del suo, sbagliando clamorosamente sotto porta un gol che avrebbe potuto cambiare il match».

KOOPMEINERS 5: «Ritorna a fare la mezzala, il ruolo in cui dovrebbe trovarsi più a suo agio, ma finisce per ritrovarsi solo in difesa. Ammonito nel primo tempo, errori, non trova la porta».

DOUGLAS LUIZ 5: «Sa proteggere e smistare ma non ha i tempi giusti per far salire la squadra. Tiene troppo il pallone ma rallenta il gioco. Partecipa al festival degli errori sbagliando subito dopo Nico».