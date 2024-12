Juve, oggi il provino decisivo per Cambiaso: cosa filtra per il Manchester City

Le ultime sulle condizioni fisiche di Andrea Cambiaso, terzino della Juve, in vista della sfida di Champions League contro il Manchester City

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, quella di oggi sarà una giornata decisiva per Andrea Cambiaso. Il terzino della Juve è infatti in dubbio per la sfida di Champions League contro il Manchester City dopo la distorsione alla caviglia rimediata contro il Bologna.

Un infortunio che sembra fare meno male, tanto che nel provino della rifinitura di questa mattina potrebbe arrivare la fumata bianca.